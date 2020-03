Le diesel et le SP 95 au plus bas depuis plus d'un an

Encore des baisses de prix à la pompe! Le prix du diesel chute de 2,5 centimes le litre et coûtera 1,059 euro le litre à la pompe. Cela fait plus d'un an, depuis le 15 janvier 2019, que le diesel n'avait pas affiché un prix aussi bas.

Le sans plomb 95 baisse encore plus nettement, avec 3,7 centimes de moins par litre. Il coûtera désormais 1,157 euro le litre. Le 98 reste à 1,264 euro. Il faut remonter à plus d'un an, au 13 février 2019, pour trouver trace d'un sans plomb 95 moins cher, selon les chiffres publiés par le Groupement pétrolier.

Les tarifs des carburants avaient déjà nettement baissé la semaine dernière.

(L'essentiel)