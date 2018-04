Tous en costume pour la LuxCon!

«J’adore me mettre dans la peau de mes personnages de fiction préférés», souligne David, 21 ans. Il fera partie des cosplayers du Luxembourg qui sortiront leurs plus beaux costumes pour la LuxCon, ce week-end, au Geesseknäppchen, à Luxembourg-Ville. Ce festival de l’imaginaire, organisé par la Science Fiction & Fantasy Society Luxembourg, avait attiré 5 000 amateurs l’an dernier. Ils profiteront à nouveau de nombreuses animations et rencontres avec des auteurs renommés.

Samedi, de 10h à 1h, et dimanche, de 10 à 18h, au Geesseknäppchen.

David a sélectionné les costumes qu’il portera. «Samedi, ce sera celui du Joker, celui qui apparaît dans le film «Suicide Squad». Dimanche, pour le concours de cosplay, j’apparaîtrai en Leeroy Jenkins, du jeu culte "World of Warcraft"», détaille-t-il. Pour ce costume, il a travaillé sept mois. «J’ai découpé les pièces dans de la mousse et je les ai recouvertes d’un film plastique, peintes et assemblées».

Les cosplayers ont le choix de différents univers: manga, séries, SF… «C’est intéressant de découvrir les œuvres des autres. Nous formons une petite famille. Beaucoup de cosplayeurs sont des amis proches», dit David.

(Séverine Goffin/L'essentiel)