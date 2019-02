Le Luxembourg tient au projet de l’A31 bis

Le dossier d’élargissement de l’A31, appelé projet de l’A31 bis, continue d’agiter les relations entre le Luxembourg et la France. Les autorités françaises pourraient ne pas effectuer les travaux sur cette autoroute entre Thionville et Luxembourg, car le coûteux projet, dont un financement via un péage était un temps envisagé, ne fait pas l’unanimité, selon nos confrères du Républicain Lorrain.

«Nous avons appris cela par voie de presse, déplore Dany Frank, porte-parole du ministère luxembourgeois de la Mobilité et des Travaux publics, contactée par L’essentiel. Si ces informations se confirmaient, cela serait très regrettable et problématique pour la mobilité transfrontalière». Quelque 90 000 automobilistes empruntent chaque jour ce tronçon, l’A31 en France et l’A3 au Luxembourg.

Pas de renoncement au Luxembourg

Le ministère rappelle que le Luxembourg est «déjà engagé» sur le projet. Le calendrier prévoyant le début des travaux «début 2020» côté luxembourgeois, pour l'élargissement du premier tronçon de l'A3 entre la croix de Gasperich et l’aire de Berchem, a d'ailleurs été confirmé, la semaine dernière. Les travaux devraient durer plusieurs années et engendrer quelques perturbations de circulation. «Ce serait insensé si les travaux ne se faisaient que d’un côté de la frontière, cela provoquerait un goulot d’étranglement».

Un abandon côté français n’entraînerait cependant pas un renoncement au Grand-Duché, précise Dany Frank. «Les travaux serviront aussi à améliorer l’accès à la plateforme multimodale de Bettembourg/Dudelange. Mais bien sûr, on espère que cela servira aussi à l’amélioration du trafic frontalier».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)