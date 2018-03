«L’essentiel» allie puissance et efficacité

L’essentiel est et reste une marque forte et performante. Au vu de la tranche 1 de l’étude TNS Ilres Plurimédia 2018, L'essentiel touche sur sept jours 281 300 résidents (soit près de 57% des résidents âgés de 15 ans et plus) et 148 700 frontaliers. Dans un environnement où la presse quotidienne luxembourgeoise décroît de 1%, L’essentiel papier a stabilisé son audience (-0,2 point) et affiche une performance bien meilleure à celle du marché. Frontaliers francophones inclus, vous êtes chaque jour près de 200 000 à nous lire.

Le site web lessentiel.lu, en deux langues (français et allemand), reste le premier site consacré à l'information du Grand-Duché, avec un taux de 18,7%. Chaque jour, 96 100 internautes résidents âgés de 12 ans et plus, auxquels s’ajoutent 37 300 frontaliers, viennent consulter lessentiel.lu.

Les radios luxembourgeoises affichant des baisses significatives de leurs audiences, L’essentiel Radio, née en février 2016, poursuit son développement. Elle gagne 0,5 point d’audience et atteint ainsi un taux de couverture de 7,7 % (du lundi au vendredi) auprès de la population. L’essentiel Radio est écoutée sur 107.7 FM et 97.5 FM par 73 600 résidents âgés de 12 ans et +, et 39 700 frontaliers francophones. Soit un total de 113 300 auditeurs.

(Denis Berche/L'essentiel)