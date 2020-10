La «Manternacher Fiels», plus beau chemin du pays

On attendait malheureusement en vain un rayon de soleil, quand l'Office régional du tourisme (ORT) a invité, avec le ministre du Tourisme Lex Delles (DP), la presse sur le circuit de randonnée «Manternacher Fiels». Néanmoins, on comprenait vite que ce chemin n'était pas n'importe quel chemin de randonnée, mais l'une des trois boucles «de rêve» du Luxembourg, explique Gilles Estgen, président de l'ORT Région Moselle luxembourgeoise.

Les boucles de rêve sont notées avec des «points d'expérience». La «Manternacher Fiels» a obtenu le score le plus élevé au Luxembourg avec 91 points sur 100. Comme le nom l'indique, les points sont attribués selon la richesse de l'expérience rencontrée le long des sentiers. «Si le chemin est idyllique, il y a de beaux points de vue, des possibilités de pique-nique et le chemin est à l'état naturel», illustre Gilles Estgen. Le dernier point signifie qu'un maximum de 10% du chemin peut être pavé. Tout ces éléments sont offerts par le sentier de randonnée haut de gamme de 9,6 km à travers la réserve naturelle autour de Manternach, qui sillonne entre les rochers de Michelsay, des vignobles dans la forêt, un ancien moulin à bois dans la vallée près du Schlammbach et une collection inattendue de tombes grecques entre les arbres.

«Un merveilleux projet»

Si vous souhaitez parcourir le chemin, prévoyez environ trois heures et demi et préparez-vous à une randonnée moyennement difficile en raison des 276 mètres de dénivelé et des sentiers forestiers étroits. Il vaut mieux laisser la poussette à la maison et porter de bonnes chaussures. Les chemins forestiers de la «Manternacher Fiels» deviennent relativement glissants par temps de pluie, comme ces derniers jours. Dans tous les cas, emmenez suffisamment de provisions, car la randonnée a un inconvénient: autant elle brille par la nature et les paysages, autant il n'y a pas vraiment d'endroits où s'arrêter pour prendre des rafraichissements.

À la place, la boucle de rêve offre des possibilités de repos, créées par le syndicat d'initiatives de Manternach. Les membres du syndicat se portent volontaires pour maintenir le sentier en bon état. «Ils s'occupent de la coupe, de la réparation des bancs ou encore des glissements de terrain», explique Gilles Estgen.

Cet engagement se reflète non seulement dans le nombre de points attribués mais aussi dans le nombre de visiteurs. Alors qu'environ 3 000 randonneurs ont parcouru la «Manternacher Fiels» en 2018 et environ 6 000 en 2019, «l'année coronavirus est devenue l'année de la randonnée», affirme Gilles Estgen. Plus de 10 000 visiteurs ont été comptés par des capteurs placés sous le sol, financés par le ministère du Tourisme. Le ministre Lex Delles s'en réjouit. «Les boucles de rêve sont un merveilleux projet, dans lequel l'engagement du Syndicat d'initiatie est de l'ORT porte ses fruits».

(mei/L'essentiel)