Deux blessés, dont un grave, dans une collision

Un grave accident s'est produit route de Remich à Mondorf, lundi vers 16h, indique ce mardi matin la police grand-ducale. Un véhicule qui circulait d'Ellange-Gare vers Mondorf est entré en collision avec une voiture qui sortait de l'autoroute A13 pour se diriger vers Altwies.

Et la collision a été violente: la deuxième voiture a été projetée plusieurs mètres plus loin et a terminé sa course dans le fossé. Son conducteur, seul à bord, a reçu les premiers soins sur place avant d'être emmené à l'hôpital avec de graves blessures. Le conducteur de l'autre voiture a été plus légèrement blessé, a lui aussi été hospitalisé.

(L'essentiel)