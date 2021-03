Primes et congés pour le secteur hospitalier

En attendant de signer un accord final en décembre 2021, la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL) et les syndicats OGBL et LCGB sont enfin tombés d'accord sur un texte d’une durée de 9 mois, qui entrera en vigueur le 1er avril 2021. La dernière convention collective était arrivée à échéance le 30 juin dernier et avait été reconduite jusque fin mars, le temps de trouver un terrain d'entente.

L’accord prévoit le versement de primes rétroactives pour tout le personnel pour les années 2018, 2019 et 2020. Il a également été décidé une revalorisation de la carrière CA1, c’est-à-dire la carrière des salariés manuels sans diplôme au plus faible revenu et ce rétroactivement, au 1er janvier 2021. Le texte prévoit aussi des congés supplémentaires pour les salariés de plus de 50 ans et de plus de 55 ans, qui bénéficieront respectivement de deux et trois jours de repos en plus.

Le communiqué, signé par la FHL et les syndicats, stipule toutefois qu’«il s’agit d’un accord intermédiaire permettant de prolonger le délai de négociation». Les parties poursuivent leur dialogue «en vue de conclure avant la fin de l’année une nouvelle convention collective qui tiendra compte d’autres éléments qualitatifs qui sont en cours de discussion entre parties».

