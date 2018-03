737 000 euros d'amendes pour détachement illégal

Alors que les ministres du Travail de l'UE ont trouvé en octobre dernier un accord sur la durée maximum du travail détaché (12 mois), le Luxembourg a continué à effectuer de nombreux contrôles au cours de l'année écoulée au sein des entreprises qui ont eu recours à des salariés détachés.

En réponse à une question du député DP André Bauler, le ministre du Travail et de l'Emploi, Nicolas Schmit, a fourni des statistiques qui illustrent la volonté du gouvernement de traquer le «dumping social».

Lutter plus efficacement contre le «dumping social»

Ainsi, les agents de l'Administration de douanes et accises et de l'inspection du Travail et des Mines ont effectué 1 689 contrôles de travailleurs détachés en 2017. Ces contrôles ont donné lieu à des amendes d'un montant total de 737 000 euros, après recours des entreprises concernées.

Les agents de ces deux administrations ont par ailleurs réalisé respectivement 9 et 10 contrôles pour travail clandestin et illégal, à la demande d'autres pays membres de l'Union européenne. Ces inspections ont abouti à un total de 28 500 euros d'amendes.

Depuis le début de l'année 2016, l'Administration des douanes et accises et l'ITM ont renforcé leur collaboration en matière de contrôles des salariés détachés afin de lutter plus efficacement contre le «dumping social», a rappelé Nicolas Schmit.

(pp/L'essentiel)