La vente en ligne a cartonné pendant le confinement

En mars et juin 2020, 85% des internautes interrogés par le Statec ont effectué des achats en ligne, indique l'institut statistique luxembourgeois dans une étude publiée jeudi matin. Un chiffre en progression par rapport à la même période en 2019 (80%). Si on remonte plus loin, en 2005, cette proportion était de 60%. Mais c'était alors quasiment la préhistoire, pour Internet.

Le tourisme en berne



En 2019, 59% des internautes avaient réservé un logement en ligne, souligne le Statec. En 2020, avec la pandémie, ce chiffre s'est effondré: 17% on loué un hébergement en ligne auprès d'un hôtel ou d'une agence de voyage et 5% seulement l'ont fait auprès d'un particulier via une plateforme type Airbnb.

De nos jours, toutes les catégories d'âge consomment des biens matériels et non matériels achetés en ligne. Ce sont les 25-44 ans qui commandent le plus sur la Toile (78%), devant les 55-64 ans (66%, contre seulement 54% en 2019), les 16-24 ans (65%) et les 65-74 ans (49%). Des chiffres en hausse sur un an dans toutes les catégories d'âge, alors que le Luxembourg a passé une partie de la période étudiée en confinement.

Vêtements et repas

Mais que commandent les résidents quand ils font chauffer la carte bleue sur Internet? Et bien, la plupart (60%) alimentent leur garde-robe et s'offrent des vêtements. La livraison de repas par des restaurants suit au classement (33%), devant les livres, magazines et journaux physiques (32%). Le Statec relève que les achats de médicaments et compléments nutritionnels en ligne ont fortement augmenté, passant de 9% en 2019 à 17% en 2020.

Toutefois, les consommateurs n'achètent pas la même chose selon leur âge. Ainsi, si les vêtements et les repas arrivent en tête à tous les âges, la 3e place du podium est occupée par les cosmétiques et articles de beauté (25%) chez les 16-24 ans, les livres (31%) puis les meubles et jouets ou articles pour enfants (28%) chez les 25-54 ans. Les plus âgés, de 55 à 74 ans, placent eux les médicaments sur leur podium (19%).

Parfois plus de 1 000 euros

Côté films et musique, DVD, CD et vinyles sont plus populaires chez les 25-54 ans (10 à 11%) que chez les plus âgés (8%) et, surtout, chez les plus jeunes (4-5%), qui préfèrent télécharger leur musique (32%) et films (29%). À noter que les vendeurs nationaux ont gagné en popularité, puisque 43% des acheteurs en ligne ont indiqué avoir commandé à des vendeurs du Luxembourg, contre seulement 30% en 2019. Plus d'un tiers (34%) disent aussi avoir acheté à des particuliers.

Enfin, les sommes dépensées peuvent fortement varier. Si 27% des acheteurs ont fait un ou deux achats, 34% ont passé de 3 à 5 commandes, 18% entre 6 et 10 et 21% plus de 10! Ce qui fait que les factures peuvent s'envoler. Ainsi, 15,8% des acheteurs ont indiqué au Statec avoir dépensé plus de 1 000 euros. Une majorité (22,8%) disent toutefois avoir déboursé entre 100 et 300 euros. Et 8% ne savent pas combien ils ont déboursé en ligne.

(jw/L'essentiel)