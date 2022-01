Ces salariés travaillent quand ils veulent

Finie l'époque où il fallait arriver au bureau à une heure précise, surveiller sa montre pendant la pause déjeuner. Depuis le 1er janvier, David Garoy, CEO de DG Group, a décidé de mettre en place les horaires libres. Spécialisé dans le marketing, le groupe regroupe une quarantaine de salariés de quatre entreprises: Noosphere Brand Stratedy Sàrl, Linc SA pour Yellow, Z6 Création Sàrl et Hello Deco Sàrl.

«Avec la crise sanitaire, personne n'était au bureau pendant plus d'un mois, on a pu faire confiance aux collaborateurs et tout a bien fonctionné. Du coup, nous avons voulu en finir avec les horaires imposés. Les salariés sont libres de venir quand ils veulent, partir chercher leurs enfants à l'école, aller à un rendez-vous médical pendant la journée. Ce qui prime, c'est que le travail soit toujours de qualité et rendu en temps voulu», indique David Garoy.

Une organisation à laquelle il pense depuis plusieurs années. «On ne peut pas le faire avec tout le monde, ni dans tous les secteurs. J'ai la chance d'avoir les bonnes personnes. Il y a des risques que certains abusent, mais on s'en rendra vite compte», ajoute-t-il. Avec cette organisation, il estime que les collaborateurs seront plus efficaces. «Le but est d'offrir une meilleure qualité de vie. Ne pas vivre pour travailler mais travailler pour vivre et profiter de la vie».

(Marion Mellinger/L'essentiel)