Ça se précise pour les futurs P+R frontaliers

Au printemps 2018, en marge notamment d'un sommet entre le Grand-Duché et la France, le Luxembourg s'était engagé à cofinancer trois parkings relais (Park and Ride ou P+R) pour les frontaliers français. À l'époque, on apprenait que l'un verrait le jour à Longwy, un autre à Thionville et le troisième «le long de l'autoroute A31, au nord de Thionville». Vendredi, le ministre luxembourgeois de la Mobilité, François Bausch, a confirmé tout cela et livré même quelques précisions lors d'un conseil syndical du Pôle métropolitain européen du Sillon Lorrain.

Le Républicain Lorrain rapporte qu'un parking de 800 places sera construit à partir de l'automne prochain à Metzange pour une mise en service «courant 2020». Celui prévu à Thionville comptera 700 places et verra le jour «en lieu et place de l'ancienne halle Sernam», le long des rails. Il sera en service en 2021 et destiné «principalement aux usagers du TER Thionville-Luxembourg». Pas d'autres informations néanmoins sur le futur parking érigé à côté de la gare de Longwy.

Il y a un an, le Luxembourg avait dit vouloir injecter 120 millions d'euros sur dix ans dans la mobilité durable. Le cofinancement de P+R fait écho aux propos de Corinne Cahen ces derniers jours. La ministre de la Grande région, interrogée sur un éventuel reversement à la France des impôts payés au Luxembourg par les frontaliers, avait rappelé que la politique du gouvernement luxembourgeois «est d’investir dans des infrastructures, dans les deux pays, qui seront utiles pour les frontaliers comme par exemple le réseau ferroviaire et les parkings».

(nc/L'essentiel)