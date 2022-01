Hape, Jean Asselborn et «l'or du Luxembourg»

Les téléspectateurs ont pu suivre, dimanche soir sur la chaîne allemande Vox, les aventures du présentateur Hape Kerkeling au Luxembourg. Dans l'émission «Hape und die 7 Zwergstaaten» («Hape et les 7 États nains), il a notamment emprunté l'ancienne «Ligne des Minières» à bord du Train 1900 à Pétange, concocté un plat végétarien au restaurant «La Distillerie» aux côtés du chef René Mathieu, s'est fait soulever de terre par les dents de «l'homme le plus fort du monde», Georges Christen, et a organisé un tour de la capitale en pousse-pousse avec nul autre que les frères Andy et Fränk Schleck, anciens professionnels de cyclisme.

Le présentateur avait souhaité rencontrer la famille grand-ducale, comme il en avait fait part lors de l'interview qu'il avait accordée à L'essentiel, quand le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn est apparu «par hasard» sur son vélo en tenue de sport au détour d'une rue. Si la scène de l'émission allemande n'était pas complètement le fruit du hasard, elle était néanmoins très spontanée, comme l'a confié Jean Asselborn à L'essentiel.

«Un homme très intéressant»

«Je suis très ami avec Andy et Fränk. La veille du tournage, il m'ont demandé si je souhaitais participer. Comme je devais de toute façon me rendre au bureau, je suis passé à l'endroit où ils se trouvaient», raconte-t-il. Le présentateur et le ministre ont alors parlé de vélo, du Luxembourg et de l'Europe. M. Asselborn, qui ne connaissait pas Hape Kerkeling avant le tournage, affirme avoir passé un moment très agréable en sa compagnie. «Monsieur Kerkeling est un homme très intéressant», a-t-il déclaré. Depuis, le ministre a mis à jour ses connaissances en matière d'émissions de télévision allemande. «J'ai notamment regardé la séquence avec la reine Beatrix», a-t-il précisé.

Il semblerait que le Luxembourg, tel qu'il est présenté dans l'émission, soit bel et bien un «pays de cyclistes», comme le prouve Eugène «Usch» Biver. Avant d'accorder une entrevue à L'essentiel, dans laquelle il raconte son expérience personnelle du tournage de l'émission, l'octogénaire revenait précisément d'une virée à VTT. Outre sa passion pour le vélo, Usch a d'autres points communs avec le ministre des Affaires étrangères. «Je ne connaissais même pas Hape. Mon fils a dû me le montrer», avoue-t-il. Pour l'émission, Usch a ensuite partagé avec Hape Kerkeling sa passion pour les Péckvillercher.

«Un travail d'équipe»

Ensemble, ils ont fabriqué les traditionnels oiseaux en terre cuite de Nospelt, que le présentateur a qualifié avec humour d'«or du Luxembourg». D'après Usch, la pelleteuse du chantier voisin a même servi à extraire de l'argile de la carrière dans son jardin. À la question de savoir si le présentateur était doué en poterie, Usch a répondu sur un ton humoristique: «C'était un travail d'équipe, comme je fais aussi toujours avec les enfants. Sauf que pour lui, j'ai dû reculer un peu le siège». Usch dit avoir retravaillé l'oiseau façonné par Hape Kerkeling pour qu'il puisse le faire siffler avant de le lui envoyer. Malheureusement, ce dernier a fini par lui revenir.

En attendant la deuxième tentative de livraison, Kerkeling peut se consoler avec ses autres Péckvillercher. En effet, Usch lui avait fabriqué des figurines cultes à l'effigie de Horst Schlämmer et Uschi Blum. «Il les a beaucoup appréciées et les a emportées avec lui», dit-il.

Pour voir ou revoir l'émission, rendez-vous en ligne sur la version Premium de RTL+.

(Miriam Meinecke/L'essentiel)