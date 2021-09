Une femme en terrasse renversée par une voiture

Deux blessés dans un accident entre une voiture et un tracteur



Un accident de la circulation s'est produit entre une voiture et un tracteur, sur la N17 entre Fouhren et Tandel, ce lundi vers 13h30, indique la police.



«Le conducteur du tracteur a voulu tourner à gauche à l'intersection en direction de Walsdorf et a mis le clignotant, ajoutent les forces de l'ordre. Un automobiliste s'est approché par l'arrière et a probablement remarqué trop tard la manœuvre de virage et a dépassé les véhicules qui se trouvaient devant (le tracteur et une voiture qui le suivait). La voiture a percuté le pneu avant gauche du tracteur et s'est renversée dans un champ adjacent».



Les deux occupants ont été emmenés à l'hôpital pour y être soignés après avoir reçu les premiers soins sur place. L'accident a été enregistré.





Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule sur le rond-point des Quatre-Vents (N12) à Kehlen et a renversé une femme qui était à la terrasse d'un café, ce lundi vers 15h indique la police. Coincée sous la voiture et grièvement blessée, elle a été transférée à l'hôpital.

Aussi étrange que cela puisse paraître, un motard avait également perdu le contrôle dans ce rond-point, quelques minutes plus tôt. Les personnes présentes l'ont alors aidé à se mettre en sécurité et à retirer sa moto de la route. Il a toutefois été emmené à l'hôpital pour un contrôle.

(ol/L'essentiel)