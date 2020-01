Tom Jones et Ben Harper en juillet à Neumünster

Habitué des scènes luxembourgeoises, Ben Harper, épaulé par son groupe The Innocent Criminals, revient au Grand-Duché dès cet été. Après plusieurs concerts à la Rockhal, récemment en octobre 2016 et juin 2019, le quinquagénaire américain posera cette fois sa guitare dans le cadre privilégié du Grund, à l'Abbaye de Neumünster, le lundi 13 juillet. Le quatorzième album du musicien, qui mêle blues, rock et folk, «No Mercy in This Land», est sorti en 2018.

Avec ses nombreux tubes, parmi lesquels «It's Not Unusual» ou «Sexbomb», Tom Jones est abonné aux sommets des charts depuis les années 1960. Le crooner gallois de 79 ans jouera sur le parvis de l'Abbaye de Neumünster, le mardi 7 juillet prochain. Son dernier opus, le 41e, s'intitule «Long Lost Suitcase», et il est paru en 2015.

Pour rappel, l'Atelier a déjà annoncé les concerts de Dido (mercredi 1er), Woodkid (dimanche 5) et Snow Patrol (mercredi 8/complet) en juillet prochain à Neumünster. Les billets pour les shows de Ben Harper & The Innocent Criminals et Tom Jones seront mis en vente prochainement sur le site Internet de la salle de concert luxembourgeoise.

(Cédric Botzung/L'essentiel)