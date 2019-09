Trois individus ont semé le trouble à Hollerich

La fin d'après-midi a été agitée, dimanche place Saint-Pierre-et-Paul à Luxembourg-Hollerich, où une altercation a opposé deux groupes de trois hommes, peu avant 17 heures. Trois employés d'un restaurant ont été apostrophés par trois individus à bord d'une voiture qui ont effectué plusieurs passages devant l'établissement en proférant des insultes racistes à leur encontre, indique la police grand-ducale.

Un des employés du restaurant a répliqué en jetant un verre sur le véhicule. La voiture s’est alors arrêtée sur un parking situé au croisement de la route d'Esch et de la rue d'Hollerich, et les trois passagers sont sortis du véhicule. Une bagarre a éclaté et un des employés a reçu un coup de poing au visage.

Un de ses collègues est parti chercher un couteau à l'intérieur du restaurant. Prenant peur, les trois individus sont remontés à bord de leur véhicule. Un des employés a eu le temps de briser la lunette arrière de leur voiture avec un manche à balai. C'est à ce moment que la police est arrivée pour tenter de ramener le calme. Les protagonistes de l'altercation ont été entendus au bureau de police, puis laissés libres. Une plainte pénale a été déposée.

(pp/L'essentiel)