La jeune Angela a disparu depuis le 1er novembre

La police recherche toujours la jeune Angela Julia Spinelli, 16 ans, disparue depuis le 1er novembre au soir. L'adolescente originaire de Winseler, près de Wiltz, a été aperçue pour la dernière fois dans un bus entre Rédange et Winseler, dont elle est descendue à un arrêt inconnu.

Selon le rapport de la police, la jeune fille mesure 1,69 m, est mince et a de longs cheveux couleur acajou. Elle parle le luxembourgeois, l'allemand et le français. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un pantalon de survêtement «Nike» noir, d'une veste «Nike» verte et de chaussures «Nike» blanches et noires.

La police estime que l'adolescente pourrait se trouver dans la région d'Esch/Alzette ou de Pétange. Toute information utile permettant de la retrouver doit être transmise à la Direction de la police des Ardennes par téléphone: (+352) 244891000 ou par e-mail: police.ardennes@police.etat.lu.

