Airbus encore embêté par l'avion militaire A400M

L'avionneur européen Airbus a gagné 2,87 milliards d'euros l'an dernier, un bénéfice net triplé par rapport à 2016. Il a bénéficié de livraisons en hausse, de la cession de son activité Defence Electronics et de taux de change favorables. Mais Airbus a également annoncé une charge de 1,3 milliard d'euros sur son avion de transport militaire A400M, qui lui avait déjà coûté 2,2 milliards d'euros en 2016.

Le Luxembourg, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Turquie et la Belgique sont associés dans le programme militaire le plus ambitieux jamais lancé en Europe, qui accumule surcoûts et retards de livraison. Après avoir passé une commande estimée à 168 millions d'euros, le Luxembourg aurait dû recevoir son avion en 2017 mais la livraison avait été repoussée en 2019. Dans la dernière version du projet de loi, déposée le 29 janvier, on peut lire que la date de livraison «est actuellement prévue pour l'année 2020».

«Remise à plat»

«Nous avons amélioré la situation en matière industrielle et capacitaire, et convenu d'une remise à plat contractuelle avec les clients gouvernementaux qui devrait sensiblement réduire les risques résiduels du programme», assure toutefois Tom Enders, le président exécutif d'Airbus, dans un communiqué. Le premier A400M a été livré en 2013, quatre ans après la date prévue et le montant total du programme a dépassé les 30 milliards d'euros, contre un peu plus de 20 prévus à l'origine.

Une défaillance dans le téléchargement d'un logiciel des moteurs avait provoqué le crash d'un appareil en vol d'essai en mai 2015. Cet accident avait coûté la vie à quatre membres d'équipage.

