Les réfractaires au vaccin seraient très minoritaires

Alors que la vaccination contre le Covid et son impact sur la vie sociale envahissent les discussions au bureau, en famille ou entre amis, le Fonds National de la Recherche et science.lu ont voulu en savoir plus. Un sondage a donc été mené tout récemment (du 27 novembre au 5 décembre) sur un échantillon représentatif de 600 personnes au Grand-Duché. Et les résultats risquent d'alimenter le débat.

Selon l'enquête, 87% des personnes vaccinées ont déjà reçu ou envisagent une dose de rappel. Par ailleurs, la majorité des sondés (56%) aurait une vision positive de la vaccination des enfants de 5-11 ans et deux tiers des parents d'enfants de cette classe d'âge songeraient à les faire vacciner.

Le sondage a eu lieu en ligne et dans la rue, parmi autant d'hommes que de femmes, en respectant les classes d'âges (18-34 ans, 30-54 et plus de 55). 53% étaient luxembourgeois et 47% de nationalité étrangère. L'épidémiologiste de la direction de la Santé Joël Mossong et la sociologue de l'Université de Luxembourg Anja Leist, y ont apporté leur concours.

Une couverture vaccinale supérieure à celle imaginée

Parmi les sondés, 82% étaient vaccinés, soit un peu plus que la part des plus de 18 ans vaccinés au Luxembourg (80,8%) selon les données européennes. Par ailleurs seuls 11% refusaient d'envisager une vaccination. Pour se faire vacciner, plus de 85% ont été motivés par la protection de la santé, et près de 60% par des raisons de liberté ou d'organisation. Ceux qui refusent invoquent d'abord des doutes sur les vaccins et les effets secondaires.

Si dans le pays comme dans le panel, 6% des vaccinés l'ont été à l'étranger la couverture vaccinale serait en fait supérieure à celle imaginée. Enfin 22% des sondés feraient absolument confiance a l’État dans sa gestion de la crise et 46% plutôt confiance. Un peu plus de 20% n'auraient pas confiance.

(Nicolas Martin/L'essentiel)