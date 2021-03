Violente agression pour une montre à Luxembourg-​​Ville

Ce samedi, un homme a été agressé à Luxembourg-Ville, rue du Fort Wallis. Deux à trois individus s'en sont pris lui pour lui voler sa montre. Les auteurs présumés l'ont maîtrisé par derrière et l'ont frappé à plusieurs reprises. La victime a été blessée au pied et au poignet. Les responsables se sont enfuis, sans la montre, en direction de la rue Charles VI et du boulevard d'Avranches. Une chasse à l'homme a été lancée.

D'après la description de la police grand-ducale, les agresseurs seraient âgés de 20 à 30 ans, de corpulence mince et originaires d'Afrique du Nord. Les forces de l'ordre recommandent aux citoyens de ne pas prendre d'auto-stoppeurs et de signaler les personnes suspectes au centre d'appel d'urgence 113.

(L'essentiel)