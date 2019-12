Fille ou garçon pour Guillaume et Stéphanie?

Bien loin de nous l'idée de prendre les paris, mais c'est une question qui agitera tout le Luxembourg lors des prochains mois. De quel sexe sera le premier enfant de Guillaume et Stéphanie? Le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière ont annoncé, ce vendredi, via un communiqué du maréchalat de la Cour, qu'ils deviendront parents au mois de mai.

Ce petit bébé, très attendu au pays depuis le mariage de Guillaume et Stéphanie, le 19 octobre 2012, deviendra par la même occasion le 5e petit-enfant du couple grand-ducal. Le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse María Teresa sont en effet déjà grands-parents de trois petits princes (Gabriel, Noah et Liam) et d'une petite princesse (Amalia), issus de l'union du Prince Louis et de la Princesse Tessy pour les deux premiers et de l'union du Prince Félix et la Princesse Claire pour les deux derniers cités.

Au niveau du prénom de ce premier bébé de Guillaume et Stéphanie, il ne sera pas révélé avant la naissance au printemps. Le prénom choisi restera-t-il dans la lignée de la cour grand-ducale? Proposez vos plus beaux prénoms en commentaire de cet article.

(fl/L'essentiel)