Un an après, l'hôtel Alfa est toujours vide

Face à la gare de Luxembourg, l’ancien Grand Hotel Mercure Alfa est toujours fermé. Et ça fait un an que cette situation perdure. À l'origine, un conflit entre le propriétaire des murs et l’exploitant avait précipité, le 15 mars 2017, la fermeture de l’établissement et le début d’une galère pour les 80 salariés qui étaient alors employés sur le site.



«Psychologiquement, cela n’a pas été facile à digérer. Il y a eu les complications avec la faillite qui tardait et par-dessus tout nous étions comme une famille», dit Franck Ramirez. Il n’a repris le travail qu’au mois d’octobre, «en intérim et depuis le 1er mars j’ai signé un nouveau contrat». Dispersés à droite et à gauche, les anciens salariés du Mercure Alfa attendent toujours aujourd’hui une partie de leurs créances, bien qu’ils aient touché les aides du Fonds de l’État.



Mais le véritable crève-cœur des anciens salariés, c’est bel et bien de voir «ce bel outil fermé». «On entend beaucoup de rumeurs, mais rien ne s’active», confirme Alain Bonnet, lui aussi ancien salarié et chef de la délégation du personnel au moment de la fermeture du Mercure Alfa. Quant à la suite des événements? Un vigile garde nuit et jour le bâtiment qui a été vidé de sa substance. Le propriétaire des murs, par l’intermédiaire de son avocat, Me Metzler, assure qu’il est en train d’évaluer les travaux nécessaires pour relancer l’activité. Un chantier colossal qui devrait encore prendre du temps. Contacté par «L’essentiel», le groupe «AccorHotels n’est pas en mesure de donner plus d’informations sur le futur de cette propriété».





(Patrick Théry/L'essentiel)