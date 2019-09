Lorsque le plaisir de jouer rend prisonnier

Depuis quinze ans, l'ASBL Anonym Glécksspiller vient en aide aux personnes devenues accro aux jeux de hasard, argent ou encore vidéo. L'association propose la thérapie et le soutien psychologique aux joueurs pathologiques mais aussi à leurs proches. À travers deux programmes, «Ausgespillt» (concentré sur les jeux d'argent et de hasard) et «Game Over» (qui concerne les jeux vidéo et nouveaux médias), l'ASBL sensibilise au problème difficilement reconnu comme pathologie.

«On a eu beaucoup de mal à financer le projet. À l'époque, l'addiction aux jeux était un sujet tabou. C'est seulement maintenant qu'ils le prennent au sérieux», explique Christine Lejeune. Pour la présidente de l'ASBL, le jeu compulsif n'est pas une pathologie moins importante que la dépendance aux substances. Les symptômes sont même plutôt similaires.

«Un tunnel de plus en plus étroit»

Andreas König, psychothérapeute d'Anonym Glécksspiller, explique que l'addiction aux jeux provoque un isolement social, des problèmes financiers pouvant entraîner un licenciement ou même la criminalité. Un cercle vicieux qui prédomine chez les hommes au Luxembourg et qui «contrairement aux idées reçues, touche toutes les couches sociales», précise Christine Lejeune. À cause du manque de prise au sérieux, le sentiment de honte est en revanche plus grand que celui d'un dépendant à la drogue. «La société et l'entourage du patient dédramatisent et pensent qu'il est facile d'arrêter», ajoute-t-elle.

L'association est actuellement le seul service au Luxembourg qui traite de manière ciblée le problème. À travers une journée de conférences, mercredi, à partir de 13h30, au Centre Culturel CELO de Hesperange, l'Anonym Glécksspiller rassemblera des spécialistes sur le sujet dans le but de sensibiliser enfants et parents à l'addiction aux jeux. Une pathologie encore silencieuse qui mérite vigilance.

(sl/L'essentiel)