Le maire de Metz veut toujours partager les impôts

Le maire de Metz, Dominique Gros, en remet une couche. Il a réaffirmé mardi que le Luxembourg devait rendre aux collectivités locales françaises concernées une partie des impôts payés par les frontaliers au Grand-Duché, rapporte Le Républicain Lorrain mercredi matin. Il s'exprimait en marge d'un vote, au Conseil de l'Europe, d'une résolution sur ce thème. Le texte prône «une répartition équitable de l'impôt dans les zones transfrontalières».

Le maire de Metz en a profité pour dénoncer une situation qu'il juge «injuste et inéquitable». Actuellement, les frontaliers vivant en France et travaillant au Luxembourg payent l'intégralité de leur impôt sur le revenu au Grand-Duché. Et certains élus locaux réclament un partage de cette manne entre lieu de résidence et lieu de travail. Dominique Gros avait déjà milité pour une telle répartition en juin dernier, et le Luxembourg avait balayé la demande. À l'époque, le ministre des Finances, Pierre Gramegna, avait précisé que le Luxembourg contribuait déjà à hauteur de 110 millions d'euros pour l'aménagement d'infrastructures et de 10 millions pour promouvoir les transports en commun et le covoiturage.

«Des moyens importants engagés»

Pas de raisons de donner plus, donc, du côté grand-ducal. Mais, pour Dominique Gros, cité par Le Républicain lorrain, le Luxembourg «ne répartit pas les recettes de ses impôts et laisse à la charge des territoires frontaliers 50% de sa main-d'œuvre productive». Ce qui, selon lui, «améliore la compétitivité fiscale du Luxembourg, qui perçoit les recettes des impôts sur la totalité de sa force de travail mais n'en entretient que la moitié», s'est plaint le maire de Metz. Lors des débats de mardi au Conseil de l'Europe, le représentant luxembourgeois, Jean-Pierre Klein, a rappelé «les moyens importants engagés par le Grand-Duché pour l'amélioration du quotidien des frontaliers sur des projets ciblés».

Dominique Gros préférerait voir appliqué le modèle franco-suisse. Le canton de Genève redistribue ainsi 260 millions d'euros aux territoires d'où viennent ses frontaliers français. Sur dix ans, 2,27 milliards d'euros ont ainsi été redistribués. Et Dominique Gros de marteler: «Il faut investir 1 milliard d'ici 2030 dans le ferroviaire. Le Luxembourg s'est engagé sur 120 millions. Ce n'est que 0,3% des 33 milliards de recettes que le Luxembourg aura perçues grâce aux frontaliers français sur la même période».

