Le bois doit être transformé au niveau local

Le groupement des entreprises de la filière bois, «Wood Cluster», organise son premier forum aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale des forêts. L’événement sera principalement orienté sur la construction et les innovations, et les nouvelles technologies, avec notamment des interventions faites par trois entreprises luxembourgeoises.

Annen Plus, de Manternach, présentera ainsi notamment son système de construction sans vis ni clous et réutilisable sur différentes constructions. Witry & Witry a pour sa part développé une solution pour avoir un suivi du cycle de vie d’une construction en bois (stockage de CO2, consommation d’énergie, etc.). «On cherche à allonger l’utilisation du bois le plus possible, tout au long de la filière», souligne Philippe Génot, Cluster Manager.

L’autre challenge à relever se situe dans le volet scierie et transformation. Chaque année, 500 000 m³ de bois luxembourgeois sont exploités. La moitié est du «bois industrie», déchiqueté pour être transformé en panneaux ou en pâte à papier. Le reste est à 25% du «bois d’œuvre», utilisé dans la construction ou la menuiserie, et à 25% du bois pour l’énergie. «Nous souhaitons que le bois qui sort de nos forêts passe davantage par les deux grandes scieries du pays, et celles de la Grande Région, explique Philippe Génot. On doit pour cela développer les techniques pour la transformation des feuillus (NDLR: 64% de la surface totale des forêts), alors que les résineux restent plus faciles à manier en scierie».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)