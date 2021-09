Comment trouver un job à la sortie de l'école?

Trouver un emploi après ses études peut être source d'angoisse, d'autant plus en période de crise. Être jeune diplômé peut être vu comme un «avantage» par des recruteurs «grâce à la capacité d'adaptation plus grande comparée à celle d'une personne plus expérimentée, qui pourrait avoir plus de mal à se fondre dans le système en place», explique-t-on à l'Adem.

En ce moment, il y a une «recrudescence» des annonces dans le secteur BTP/Construction pour des postes sans expérience, constate Florane Giolat, de Moovijob. «Comme souvent, les métiers de la banque/finance/comptabilité recrutent beaucoup de jeunes diplômés», ajoute-t-elle.

«Cibler ses candidatures»

Pour booster ses chances, «il faut cibler les bonnes offres. Commencer par chercher celles qui correspondent vraiment à vos aspirations et convictions. Ensuite, il faut travailler sa candidature. Être capable, avec son CV et sa lettre de motivation, d'identifier les principales compétences attendues et de justifier en quoi votre expérience correspond à ce que l'entreprise recherche», conseille-t-elle.

Malgré tout, «les jeunes diplômés doivent être préparés au fait qu'ils ne pourront pas forcément commencer à travailler immédiatement dans leur domaine après l'obtention de leur diplôme», prévient l'Adem. Même si le premier emploi n'est pas directement lié aux études, il permet de créer son réseau professionnel. Dans tous les cas de figure, il est conseillé de s'inscrire à l'Adem pour bénéficier des services de soutien.

(Marion Mellinger/L'essentiel)