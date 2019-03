Une personne gravement blessée par une branche

MeteoLux a lancé ce dimanche une alerte orange aux vents violents pour l'ensemble du pays, entre 10h et 20h. Des rafales de 90 à 100 km/h sont prévues, voire localement un peu plus, en provenance du sud-ouest.

Le front de vent a frappé le pays par le sud-ouest et jusqu’à 18h00, ce sont 1528 appels qui ont été traités, découlant sur 581 interventions principalement liées à des arbres et branches tombés, des toitures endommagées ainsi que des objets divers bloquant les routes (panneaux de signalisation, etc.), indique le CGDIS.

En outre, une personne se promenant dans la forêt a été gravement blessée vers 15h15 par la chute d’une branche et a été pris en charge par les secours de Junglinster et le SAMU Luxembourg. La vigilance météo reste active jusqu’à 22h00. Le CGIDS appelle la population de ne pas s’engager dans les forêts et de rester éloignée d’objets susceptibles de tomber. 98 centres d’incendies et de secours ont été engagés sur tout le territoire du pays pour gérer la situation.

Avez-vous découvert un autre arbre tombé ou d'autres dommages causés par la tempête ? Vous pouvez nous envoyer une photo à web@lessentiel.lu.

14:45 hrs: Viadukt Brücke(alte Brücke) in Luxemburg Stadt bis auf weiteres wegen Räumungsarbeiten für den Verkehr gesperrt! pic.twitter.com/NNGIStsFeE — Police Luxembourg (@PoliceLux) 10 mars 2019

Strecke Oberkorn - Belvaux wegen umgefallenen Bäumen bis auf weiteres für den Verkehr gesperrt. pic.twitter.com/VJr2cWceyJ — Police Luxembourg (@PoliceLux) 10 mars 2019

(L'essentiel)