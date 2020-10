Mieux former les chômeurs, une priorité

La crise du coronavirus a affecté le monde du travail en accélérant l'automatisation et la transformation numérique. «Plus que jamais les métiers évoluent et de nombreux secteurs et emplois nécessitent de nouvelles compétences», a indiqué le ministre du Travail, Dan Kersch, mardi matin. C'est pourquoi l'initiative FutureSkills de l'Adem a été créée.

Elle est destinée aux demandeurs d'emplois indemnisés, inscrits ces trois derniers mois, ayant au moins le niveau 2e de l'enseignement secondaire, maîtrisant le français, avec des bases en luxembourgeois. Soit près de 500 personnes identifiées par l'Adem. «Un groupe de 12 a débuté la formation hier, explique Ines Baer, coordinatrice de l'initiative. Un nouveau groupe sera lancé tous les mois, voire toutes les deux à trois semaines à terme, pour permettre à 40, 50 personnes de commencer le programme».

Neuf mois de formation

Totalement gratuit pour les demandeurs d'emploi, la partie formation qui comprend quatre volets (soft skills, digital skills, project management skills et au choix formation en bureautique ou fondamentaux en codage et data), dure trois mois et a lieu exclusivement en e-learning. Ce programme de formation de 30h/semaine a été mis en place en collaboration avec la House of Training de la Chambre de commerce et le Luxembourg Lifelong Learning Center de la Chambre des salariés. Les participants auront également un stage de six mois dans le secteur public. Réalisé à travers la mesure d'occupation temporaire indemnisée, ils auront une prime en complément de leur indemnité chômage.

«L'idée de ce programme a été développée au ministère avec la directrice de l'Adem, puis discutée en tripartite nationale. C'est la quatrième mesure que l'on vient de concrétiser. Nous avions cette idée de programme en tête depuis un moment, la crise du Covid a accéléré les choses», conclut le ministre du Travail.

(L'essentiel/Marion Mellinger)