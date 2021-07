Une rixe a eu lieu dans un parking près de la gare

Entre 8 et 12 personnes environ se sont battues dans le parking de la rue du Fort Neipperg à Luxembourg, ce samedi vers 4 heures du matin, indique la police. «Une patrouille de police avait rencontré une foule nombreuse dans la rue du Fort Neipperg, ce qui a provoqué du bruit et des troubles, expliquent les forces de l'ordre. D'autres patrouilles ont été appelées sur place pour séparer les personnes impliquées dans la bagarre». Trois d'entre elles ont été interpellées et les autres ont fui, précise la police.

Mais les autorités n'étaient pas au bout de leurs peines. Elles expliquent ainsi que lorsque les policiers ont quitté le parking, une foule plus nombreuse s'est rassemblée. «Certaines personnes ont essayé d'empêcher les fonctionnaires de faire leur travail, notent-elles. Deux femmes ont dû être immobilisées».

Au total, cinq personnes ont été amenées au commissariat. Deux personnes sont restées en détention pour le reste de la nuit. Les enquêtes ont commencé. Un protocole a notamment été établi à cause de la rébellion.

(L'essentiel)