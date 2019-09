Absence injustifiée pour les élèves en grève?

C'est un post Facebook publié ce jeudi à 9h, par le collectif «Youth For Climate Luxembourg» qui l'affirme: le ministère de l'Éducation nationale aurait envoyé un e-mail aux écoles précisant que toute absence d'élèves, vendredi, pour participer à une nouvelle marche pour le climat à Luxembourg, serait considérée comme non justifiée.

Le ministère de l'Éducation nationale a été contacté par L'essentiel dans la foulée. Et nous attendons actuellement sa réponse.

Youth for Climate appelle à une grève à l'école, ce vendredi, pour aller manifester pour défendre le climat. Les élèves ont rendez-vous à 10h à la gare centrale de la capitale, d'où ils défileront jusqu'à la Kinnekswiss. Là, des prises de paroles et des concerts sont prévus. «On fait la grève pour notre futur. On prend possession des rues de Luxembourg pour faire entendre notre voix», avait affirmé mardi Natasha Lepage, de Youth for climate. «Nous n'acceptons pas l'inaction des politiques».

Cette marche constitue le premier événement de la «Week for future» organisée par United for climate change, une plateforme qui regroupe une trentaine d'associations, dont Youth for Climate. Le tout doit se terminer le vendredi 27 septembre, par une nouvelle marche pour le climat.

(fl/L'essentiel)