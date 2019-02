Nicolas Buck remplace Michel Wurth à l'UEL

Michel Wurth, président de l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), a annoncé ce vendredi, lors d'une conférence de presse, qu'il quittera cette fonction après 3 mandats de 5 ans. Le choix de son successeur s'est porté sur Nicolas Buck, le président de la Fedil (la Fédération des industriels luxembourgeois).

Pas content des congés en plus



Le futur président de l'UEL s'est exprimé sur la volonté du gouvernement d'accorder un jour férié et de congé supplémentaires. «Ces décisions ont été prises lors de discussions de coalition sans concertation avec les corps intermédiaires. Personne n’aime qu’on vous impose des décisions. Je n’apprécie pas que l’on change mon quotidien sans en avoir discuté», a taclé Nicolas Buck, qui s'est dit «déçu». Et ce d'autant que «la concertation aurait pu apporter d’autres solutions», estime-t-il, évaluant le coût de ces deux jours chômés pour l'économie à 220 millions d'euros.



Une décision « à l’unanimité » des membres de l’UEL, qui sera entérinée lors d'une assemblée générale le 7 mars prochain. « C’était une suite possible et il est vrai que l’UEL était une responsabilité qui m’intéressait où je pensais pouvoir amener mon énergie, ma vision et mes convictions », a commenté Nicolas Buck, qui remettra alors son mandat de président de la Fedil, qu’il occupe depuis mars 2016, pour se consacrer pleinement à la tâche.

La compétitivité comme priorité

Le futur président de l’UEL a donné deux points centraux pour caractériser son mandat à venir: compétitivité et attractivité des entreprises. «Il faut bien se rendre compte que les entreprises évoluent dans un cadre compétitif et donc doivent être soutenues, que le cadre aide à la création d’entreprises et à leur développement.

Il faut aussi se faire aux adaptations que l’économie connaît par rapport aux changements technologiques. La question des talents est aussi importante, avec le cadre fiscal pour les attirer et les employer», a souligné l’entrepreneur cinquantenaire.

«L'idée du renouvellement est devenue normale»

Pour Michel Wurth, 64 ans, il était temps de passer la main. Le Luxembourgeois préside l’organisation regroupant six fédérations et deux chambres professionnelles depuis 15 ans, alors que celle-ci a été créée il y a 19 ans. «Quand on regarde l’économie luxembourgeoise, on voit qu’elle est devenue plus diverse, les non-luxembourgeois jouent un rôle plus grand, et l’idée du renouvellement est devenue normale», justifie Michel Wurth, qui a confirmé quitter aussi en mars la présidence de la Chambre de commerce, qu’il occupe depuis 2004.

De son bilan, celui qui est aussi président du conseil d’administration d’ArcelorMittal Luxembourg retient « un formidable développement de l’économie luxembourgeoise, une énorme internationalisation et de nouveaux défis pour les entreprises comme la digitalisation, la transition environnementale, ou la concurrence accrue en Grande Région et à l’international».

Tout en restant «militant d’une organisation qui me tient à cœur», Michel Wurth estime que «c’est dans ces grandes transformations que l’UEL a pleinement joué son rôle en rassemblant les entreprises et en essayant de leur montrer le chemin à suivre pour que notre pays reste prospère où il fait bon vivre pour les entreprises et les salariés».

Je suis ravi de ce que j'ai eu l'occasion d'accomplir depuis mon arrivée à la Présidence de l'@uel2018 en 2004 et de transmettre le flambeau à Nicolas Buck, actuel Président de la @Fedil_Lux pic.twitter.com/MdMRmAB93p — Michel Wurth (@wurth_michel) 1 février 2019

