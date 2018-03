Les futurs éducateurs formés en Allemagne?

La Rhénanie-Palatinat et le Luxembourg souhaitent coopérer encore plus étroitement en matière de formation professionnelle transfrontalière. Un protocole d'accord sera signé ce lundi à Senningen, au Luxembourg, par la ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer (SPD) et le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel (DP).

L'accent sera mis sur les professions du secteur social. Les Luxembourgeois pourront notamment suivre une formation en tant qu'éducateurs dans les écoles professionnelles de Trèves et de Prüm. Les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les chambres des métiers, sont impliquées dans l'accord.

En 2014, les représentants de la Grande Région avaient signé un accord-cadre pour développer la formation professionnelle transfrontalière dans les régions de la Moselle, de la Sarre, du Rhin et de la Meuse. Les accords bilatéraux le mettent désormais en pratique. Selon la chancellerie de Mayence, des accords similaires existent déjà entre la Sarre et la Lorraine, la Rhénanie-Palatinat et l'est de la Belgique.

(L'essentiel/dpa)