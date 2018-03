Gauthier Destenay, «c'est mon préféré»

«Je l'adore, c'est mon préféré»: comme un cri du cœur! Quand Paris Match l'interroge sur les conjoints des hommes et femmes d'État avec lesquels elle s'entend le mieux, l'épouse du président français n'hésite pas une seconde et nomme le mari du Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel. Gauthier Destenay et Brigitte Macron se sont rencontrés en 2016 durant la campagne présidentielle française et se sont revus depuis lors de voyages officiels.

Leur complicité a immédiatement sauté aux yeux, notamment au sommet de l'OTAN en Belgique, alors que Brigitte Macron faisait ses premiers pas sur la scène internationale et que Gauthier Destenay apparaissait pour la première fois sur la photo aux côtés des épouses des dirigeants du monde. Des «premières» qui les ont sans doute rapprochés.

«Belle amitié»

Quand le couple Macron est reçu au Luxembourg, fin août 2017, une fois encore cette franche entente est évidente. D'ailleurs quand Gauthier Destenay se confie à ce même Paris Match sur sa relation avec la première dame de France, il évoque «Brigitte», avant de se reprendre et de parler de sa «belle amitié avec Mme Macron».

C'est donc sans doute avec beaucoup de plaisir que ces deux-là se sont une nouvelle fois retrouvés lundi soir, lors du dîner de gala donné en l'honneur du couple grand-ducal à l'Élysée.

