Un nouveau vol avec violence à Luxembourg

Malgré les conseils de la police, les vols avec violence continuent au Luxembourg, et notamment dans la capitale. Vendredi soir, une personne s'est fait agresser par trois individus, vers 19h15, sur la passerelle entre Bonnevoie et la gare, indique ce samedi matin la police grande-ducale dans un communiqué.

Les malfrats ont arraché de force des lunettes de soleil et un casque audio à leur victime, qui a été légèrement blessée. Les policiers se sont immédiatement mis à la recherche des auteurs présumés des faits. Peu de temps après, une personne correspondant à la description des agresseurs a été interpellée et le casque audio retrouvé. Sur ordre du parquet, l'homme a été arrêté et présenté au juge d'instruction ce samedi matin.

