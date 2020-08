Les sportifs doivent s’adapter à la canicule

La période de vacances peut être propice à la pratique du sport, surtout pour ceux qui restent à la maison. Mais il faut prendre ses précautions lorsque les températures sont très élevées, comme l’explique Thomas Nielsen, président de l’Association luxembourgeoise des entraîneurs et coachs (Alecspt) et directeur de Coach at Home. «Le plus important est de faire son sport à l’ombre, où il fait normalement quelques degrés de moins qu’au soleil», explique-t-il.

Il faut bien sûr «s’hydrater le plus possible et ne pas attendre d’avoir soif pour boire». En plus de l’eau, le sportif peut prendre des boissons isotoniques. «Mais il faut bannir ce qui est trop sucré, salé et bien sûr l’alcool, qui accélèrent la déshydratation». Le coach conseille même, lors d’une séance, de faire des pauses devant une fontaine ou dans une rivière pour «se mouiller la tête». Une bonne idée est aussi de partir avec une bouteille d’eau congelée, qui reste fraîche plus longtemps.

Les horaires doivent bien sûr être adaptés, en partant vers 6h du matin ou au contraire en début de soirée. Surtout, il ne faut pas réaliser de séances trop longues ou trop intenses: «ce n’est pas en ce moment qu’il faut se mettre au fractionné, ou au cross-fit», reprend Thomas Nielsen. Au niveau des sports, «la natation est idéale en ce moment», tandis que le cyclisme «présente une intensité modérée, mais se pratique surtout au soleil».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)