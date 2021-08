Le nouveau radar a déjà flashé plus de 1 000 fois

Le premier radar feu rouge au Grand-Duché flashe «pour de vrai» depuis le 23 juillet et a déjà flashé plus de 1 000 fois, a indiqué vendredi François Bausch, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics dans une réponse parlementaire à la députée écologiste Chantal Gary.

582 automobilistes ont ainsi grillé le feu rouge et ont perdu deux points sur leur permis de conduire: ce sont ainsi 1 164 points qui se sont envolés en l'espace d'un mois. Et un peu plus de 23 000 euros qui sont parallèlement tombés dans les caisses de l'État puisque le radar, en plus de vérifier le non-respect des feux rouges, contrôle également la vitesse. 476 automobilistes ont ainsi dépassé la limite autorisée (50 km/h) et ont dû payer une amende de 49 euros. Le ministre relève toutefois qu'aucun n'a été contrôlé à plus de 65 km/h.

À noter que 36 automobilistes ont fait coup double: feu rouge grillé et excès de vitesse.

(mc/L'essentiel)