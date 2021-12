Les bars et restaurants devront fermer à 23h

Jusqu'à présent, seuls cinq cas de variant Omicron on été détectés au Luxembourg, mais «on sait que ça va augmenter». Le nombre d'infections pourrait en effet «doubler tous les deux jours, affirme le Premier ministre Xavier Bettel. La hausse des infections est une réalité, la prudence s'impose. S'il y a plus de personnes infectées, il y a plus de personnes en isolement, plus de malades et plus de morts». Et d'évoquer Londres, qui, en raison d'un nombre trop élevé de quarantaines, ne dispose plus d'assez de soignants et pompiers, ou encore le Danemark, où le variant Omicron est devenu dominant en quelques jours.

Pour éviter d'en arriver à cet extrême, et pour anticiper une dégradation de la situation avant qu'elle ne devienne «dramatique», le gouvernement a décidé, déjà, de modifier la loi anti-Covid adoptée la semaine dernière. «Il faut réduire les contacts là où il y en a», martèle le Premier ministre. Du coup, «les grands rassemblements en intérieur doivent être évités». Les établissements horeca, restaurants, cafés, bars, discothèques devront donc fermer leurs portes à 23h.

Nouveau régime 2G+

Ces établissements restent soumis à une nouvelle forme du régime 2G, le tout nouveau régime 2G+. Les personnes vaccinées ou guéries qui n'ont pas encore reçu leur dose booster devront ajouter à leur CovidCheck un test rapide à l'entrée. «C'est une sécurité supplémentaire pour les endroits où on ne porte pas le masque», estime le chef du gouvernement. Masque qui reste d'ailleurs efficace pour éviter la propagation d'Omicron et qui reste donc de mise. En outre, on ne dansera pas pour les fêtes. «On sait que des bals étaient prévus, ils ne pourront pas avoir lieu», dit Xavier Bettel.

Pour compenser le manque à gagner pour les entreprises du secteur, les aides de l'État resteront en vigueur. Autre changement dans les mesures sanitaires, les rassemblements de plus de 20 personnes se feront sous régime 2G+, mais le test pourra être remplacé par la distance entre les participants. Les rassemblements avec plus de 200 personnes devront soumettre un protocole sanitaire au ministère de la Santé.

Vaccination généralisée pour les 5-11 ans

Dans les écoles, le masque fera son retour dès la rentrée après les congés de Noël, pour les enfants et les enseignants. En outre, la vaccination va se généraliser pour les 5-11 ans. Le vaccin reste d'ailleurs la principale arme pour en finir avec la pandémie. «On sait que la protection baisse si on est vaccinés depuis plus de cinq mois. Mais avec la dose de rappel, la protection est quand même très bonne, même contre Omicron», rappelle la ministre de la Santé, Paulette Lenert, qui appelle à la protection des plus vulnérables, et les non-vaccinés à franchir le pas. «Si on n'est pas vacciné, on court un gros risque», dit-elle.

Et, face à un variant dix fois plus contagieux que le précédent, le gouvernement veut agir vite. Un projet de loi a été déposé, dès mercredi matin, et un vote pourrait intervenir vendredi, pour une entrée en vigueur dès samedi, le jour de Noël. «On sait que la société va être secouée, que ce n'est pas facile à digérer mais on veut éviter que la situation dérape. On aura une vision plus claire en janvier». Il sera alors temps d'adapter à nouveau les mesures, dans un sens ou dans l'autre, en fonction de la gravité de la situation.

Revivez la conférence de presse, minute par minute: 10h43 Ce live est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie! 10h39 Interrogée sur la vaccination obligatoire, Paulette Lenert explique qu'il faut tout examiner au préalable, mesurer les avantages et les inconvénients. «Je trouve que ce serait malheureux d'en arriver là mais nous serons prêts le moment venu», assène-t-elle. «Le but, c'est de trouver des solutions d'un commun accord», ajoute Xavier Bettel. 10h34 «Les manifestants doivent respecter les mêmes règles que les autres, c'est-à-dire porter un masque», rappelle la ministre de la Santé, à une question d'un journaliste sur l'interdiction des grands rassemblements. 10h25 «Nous avons officiellement 5 cas de variant Omicron mais nous nous attendons à une multiplication des cas rapidement», rappelle Paulette Lenert. «Si des personnes veulent nous donner un coup de main pour nous aider à limiter l'impact du variant Omicron, elles sont les bienvenues», indique de son côté Xavier Bettel. 10h23 «Les discothèques vont également fermer, confirme Xavier Bettel. Des aides seront apportées aux différents secteurs impactés». 10h20 «Le régime 3G s'applique à domicile pour les fêtes de fin d'année, jusqu'à dix personnes», explique Paulette Lenert, qui ne pense pas que le Large scale testing doive faire son retour. «Les tests rapides sont aussi efficaces qu'avec les autres variants». 10h17 «La vaccination obligatoire est toujours d'actualité, elle sera discutée au mois de janvier», souligne Xavier Bettel. Interrogé sur la 4e dose de vaccin, recommandée en Israël, le Premier ministre indique qu'il «est trop tôt pour se prononcer sur la question». «Que les non-vaccinés fassent déjà leur première injection», insiste-t-il. «Fêtez Noël avec retenue» 10h15 Place à présent aux question de la presse: «Les chiffres risquent d'augmenter dans les jours à venir, c'est pourquoi nous devons agir préventivement. Nos mesures nous semblent équilibrées», indique la ministre de la Santé. 10h14 «Fêtez Noël et Nouvel An avec retenue, chacun doit prendre conscience que c'est dans l'intérêt de tout le monde, notamment pour permettre à notre système de santé de fonctionner dans les meilleures conditions», ajoute Paulette Lenert. 10h10 «Omicron est plus résistant aux vaccins mais les non-vaccinés ont beaucoup plus de risques de développer une forme grave que les personnes vaccinées. Il faut admettre que la protection est faible quand la dernière dose remonte à cinq mois. Prenez soin des personnes vulnérables, ne les emmenez pas dans des lieux très fréquentés. Le "booster" est à recommander car la protection du vaccin diminue avec le temps». 10h05 «La crise n'est pas encore terminée, indique de son côté Paulette Lenert. Delta a engendré 40% de contaminations supplémentaires. Nous devons continuer à vacciner pour limiter la propagation du virus. Omicron est présent dans une quarantaine de pays faisant partie de l'OMS. Il est énormément contagieux et une action rapide était nécessaire. Nous nous attendons à une rapide propagation au Luxembourg, même si nous n'avons "que" cinq cas recensés à ce jour». «Il faut éviter les grands rassemblements à l'intérieur» 10h03 «Prenez soin de vos proches, martèle Xavier Bettel. Prenez des précautions, mieux vaut faire un test rapide avant d'aller les voir, mais la meilleure solution reste la vaccination. Nous allons étendre les plages d'ouverture des centres de vaccination». 10h «Nous savons que notre société va souffrir de ces nouvelles mesures mais nous n'avons pas le choix. Nous aurons une image plus claire de la situation au mois de janvier et nous adapterons alors nos mesures. Les mesures d'aide pour le Covid seront prolongées pour atténuer les nouvelles restrictions. Les charges d'exploitation seront prises en charge à 100%». 9h55 «Le nouveau variant est transmis par aérosol. Il faut éviter les grands rassemblements à l'intérieur. Il est aussi indispensable de conserver le masque. La vaccination, si elle reste efficace, l'est un peu moins avec Omicron, de l'ordre de 70% avec le booster et de 50% avec deux doses. Le secteur horeca va donc devoir fermer à 23h, bars et restaurants. De plus, le masque va redevenir obligatoire pour les enfants et les enseignants à l'école». 9h53 «Nous ne savons pas encore quel est son degré de dangerosité mais il faut faire très attention. Davantage de personnes risquent de s'infecter et d'aller à l'hôpital», poursuit le Premier ministre. «La loi sur le Covid doit être adaptée. Nous avons déposé le projet de loi ce matin, elle devrait être votée jeudi pour entrer en application dès samedi. Nous devons limiter au maximum la propagation du variant Omicron». 9h50 «Le Conseil de gouvernement (ndlr, mardi) a duré très longtemps et s'est terminé dans la nuit, explique Xavier Bettel. Nous avons désormais plus d'infos sur le variant Omicron, très contagieux. Les cas se multiplient dans de nombreux pays. Ce variant serait dix fois plus contagieux que le variant Delta, lui-même déjà très contagieux. Il sera dominant très bientôt au Luxembourg». 9h40 Bienvenue dans notre live! Xavier Bettel et Paulette Lenert vont prendre la parole, dans quelques minutes.

