«La vie étudiante, décisive dans mon choix de campus»

«Francfort a un campus très vert. Selon le portier de l'université, c'est le plus beau campus d'Europe!», sourit Benjamin Kinn, président de l'Association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL).

Comme lui, mardi et mercredi à Belval, les membres de différents cercles présentaient à des lycéens l'université et la ville où ils étudient. D'habitude, pour l'action «Étudiant pour un jour», les membres de l'ACEL louaient un bus pour emmener les futurs étudiants directement à Bonn, Munich, Bruxelles, Innsbruck, Strasbourg… Cette année, pour des raisons sanitaires évidentes, l'action se résumait à des présentations et des séances de questions-réponses, face à des groupes réduits, au campus Belval de l'Université du Luxembourg.

«L'offre en sports»

Sur deux jours, le nombre d'inscrits est malgré tout de 220, contre 450 une année normale. «Quel est le contenu des cours? Le diplôme est-il reconnu au Luxembourg? Où est-ce que je peux habiter? Dans quel quartier? Comment je m'inscris? Ce sont les questions que nous posent fréquemment les lycéens», détaille Lisa, étudiante à Cologne.

Laurie, 20 ans, qui a jeté son dévolu sur l'Université Fresenius, voulait ainsi connaître la part de cours pratiques en physiothérapie. Mauro, 19 ans, qui vise de son côté «la psychologie ou les sciences humaines», s'est inscrit pour les deux jours de l'action. «Je veux découvrir le plus de villes possible, car je n'ai pas encore de préférence», explique-t-il. Qu'est-ce qui influencera son choix final? «L'offre en sports et la possibilité d'une vraie vie étudiante!», affirme le jeune homme.

(Séverine Goffin/L'essentiel)