Un seul acteur pour gérer la sécurité alimentaire

L’année 2019 a été dense, au ministère de la Protection des consommateurs, dont le bilan a été présenté ce mercredi par la ministre socialiste Paulette Lenert. Selon elle, «ce ministère témoigne de l’importance que ce gouvernement donne à la protection du consommateur, une thématique complexe, en évolution permanente, notamment en regard des nouvelles formes de commerce», notamment digitales. Celles-ci «posent de nouveaux défis», aussi bien au niveau des réglementations que de la lutte contre les arnaques, qui évoluent aussi.

588 plaintes aériennes



En 2019, le ministère de la Protection des consommateurs, qui vérifie aussi que les droits des passagers aériens sont bien respectés, a reçu 588 plaintes. Dans 34% des cas, le problème a été résolu à l’amiable, la compagnie acceptant d’indemniser le passage. Dans 31% des affaires, le transporteur a pu prouver qu’un cas de force majeur était à l’origine de la perturbation et n’a pas eu à verser d’indemnisation. Et 2% des dossiers ont été clôturés en faveur du passager. Enfin, 6% des plaintes sont en cours de traitement et 27% n’étaient pas du ressort du ministère.

L'un des principaux chantiers du moment concerne la sécurité alimentaire. «Le gouvernement avait pour ambition de créer une nouvelle administration intégrée, qui couvre tous les contrôles de la chaîne alimentaire», explique la ministre. «Nous avons pu concevoir cette administration». Le projet de loi a été déposé ce mercredi matin en Conseil de gouvernement. Jusqu’à présent, plusieurs administrations se partageaient le travail de sécurité alimentaire. Une administration unique permettra «un meilleur contrôle, plus harmonisé et efficace, ainsi qu'un service plus transparent, de la fourche à l’assiette». Les restaurateurs, traiteurs et producteurs auront quant à eux un seul interlocuteur sur le sujet, plutôt que plusieurs services administratifs entre lesquels courir.

Le recours collectif arrive

Parmi les autres thèmes sur lesquels le ministère a avancé en 2019, figure la mise en place du nutri-score, qui pourra figurer sur les aliments, leur donnant une note allant de A, en vert, à E, en rouge. Un moyen de lutter contre l’obésité ou encore le diabète. Un règlement grand-ducal doit être prêt dans les prochains mois, et une campagne de sensibilisation sera lancée d’ici l’été. Les restaurants et cafés seront quant à eux notés sur leur hygiène, avec une note à afficher. Un baromètre que la ministre aimerait rendre obligatoire.

Le recours collectif, prévu au programme de la coalition et «pour lequel le Luxembourg était en retard» par rapport aux autres pays européens, est aussi sur les rails. Un avant-projet de loi est en cours d’élaboration et la ministre veut présenter un projet de loi «autour de Pâques, probablement». Le texte permettra aux consommateurs, ou aux collectifs de consommateurs, de se fédérer pour porter plainte et faire cesser des violations du droit de la consommation.

