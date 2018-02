Vicky Krieps: «Je n'irai pas aux Oscars»

L’essentiel: Comment avez-vous accueilli ces six nominations aux Oscars?

Dans le film, Vicky Krieps joue le rôle d'Alma.(photo: AFP)

Vicky Krieps: Je ne savais pas qu’il y avait les nominations ce jour-là, je n’y pensais pas. Je faisais la promotion du film à Berlin et les gens ont commencé à me féliciter. Je suis très heureuse pour Paul Thomas Anderson.

Avez-vous des regrets à titre personnel?

Non, même si on m’a dit que c’était scandaleux que je ne sois pas nommée. En réalité, je suis contente, car c’est un peu le cirque.

Comment avez-vous intégré le film «Phantom Thread»?

Le réalisateur a vu un film de cœur que j’ai fait et coproduit, «Das Zimmermädchen Lynn». C’est à partir de là qu’il m’a contactée. Il est venu me voir à Berlin puis m’a invitée à Londres. Daniel Day-Lewis et lui m’ont choisie.

Paul Thomas Anderson est un réalisateur confirmé. Comment s’est passé le tournage?

J’avais très peur, mais j’ai tout de suite eu une vraie connexion avec Paul, qui est un véritable auteur. Il m’a permis de le rencontrer en tant que personne.

Vous êtes-vous bien entendue avec Daniel Day-Lewis?

Dès la première fois, je l’ai trouvé très sympa. Nous avons lu le scénario et nous nous sommes compris. Notre approche du travail était similaire. Son personnage est intense, possessif. Ce n’était pas facile de trouver ma place.

Comment avez-vous travaillé votre rôle?

Pour le préparer, j’ai évacué toutes les références, pour retrouver de l’innocence. J’ai aussi beaucoup travaillé sur la patience, car je ne le suis pas du tout. Je me suis immergée dans le monde du personnage joué par Daniel Day-Lewis.

Quel est selon vous le message du film?

L’amour existe de façon intemporelle, ça arrive presque toujours quand c’est inconfortable, et en même temps, c’est ce qui nous apporte les plus grandes joies.

Vous avez franchi un palier depuis «Colonia Dignidad»?

On me le dit tout le temps, mais je ne le ressens pas. J’ai une vie simple, et ce n’est pas ce que je recherche. J’espère juste pouvoir continuer à faire mon travail comme jusqu’à présent, avec de vrais choix artistiques, comme le film luxembourgeois «Gutland».

Serez-vous à Los Angeles le 4 mars?

Non, je ne crois pas. Je ne vois pas pourquoi je devrais m’y rendre.

Recueilli par Cédric Botzung