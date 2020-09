Le leasing, une formule attractive pour les TPE

Le leasing automobile, qui séduit de nombreuses grandes entreprises au Grand-Duché, se révèle également parfaitement adapté aux besoins de sociétés de taille plus modeste, qu'il s'agisse de PME, TPE (Très petites entreprises), travailleurs indépendants et professions libérales. «Nous proposons des solutions flexibles, personnalisables et adaptées, que vous ayez un seul ou plusieurs véhicules», précise Cathy Klein, Marketing leader commercial chez LeasePlan, un des grands acteurs du leasing automobile au Luxembourg.

Les petites et très petites entreprises peuvent ainsi bénéficier de tous les avantages liés au leasing: maîtrise et optimisation du budget automobile, tranquillité d'esprit, gain de temps, trésorerie disponible pour des investissements productifs. «En confiant la gestion de vos véhicules à un professionnel, vous gagnez du temps et de l’argent! Le leasing de voitures est la solution idéale sur tous les plans: pratique, administratif, financier et fiscal», ajoute Cathy Klein.

Si le leasing demande un certain engagement - les contrats peuvent aller de 24 mois à 5 ans - le client peut demander le tout dernier modèle lors de chaque renouvellement. Ce qui n'est évidemment pas le cas lorsque vous achetez et financez vous-même votre véhicule. Sans compter que vous devez également - outre le coût initial de votre voiture - prévoir un budget pour les coûts réguliers comme l’assurance, les taxes et l’entretien annuel. Ainsi que pour régler les dépenses imprévues comme les réparations, le changement des pneus et l’essence, entre autres...

