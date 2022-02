Deux fois la vitesse autorisée sous le nez de la police

Des policiers effectuaient vendredi soir des contrôles routiers route de Thionville, à Alzingen. Ils avaient déjà mesuré deux automobilistes en excès de vitesse, au-delà des 50 km/h en agglomération, quand un chauffard leur est passé sous le nez en roulant bien trop vite.

L'individu, qui conduisait une Audi gris foncé immatriculée au Luxembourg, a été contrôlé à plus de deux fois la vitesse autorisée, soit plus de 100 km/h au lieu de 50. Les agents l'ont naturellement sommé de s'arrêter, mais il les a ignorés et a continué, toujours aussi vite, en direction de Hesperange.

Les policiers n'ont pas réussi à le rattraper et cherchent donc des témoins qui auraient croisé ce fou du volant. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police locale au 244 46 1000 ou par mail sur police.hesperange@police.etat.lu.

D'autres chauffards

L'individu aperçu à Hesperange n'était pas le seul danger au volant de sa voiture la nuit dernière. Ainsi, vers 1h30 du matin, une patrouille a été alertée pour une voiture qui allait bien trop vite rue de Luxembourg à Esch. En voyant une autre patrouille, le chauffard a fait demi-tour pour s'enfuir mais s'est retrouvé coincé entre les deux voitures de police. Outre la vitesse excessive, le conducteur sentait un peu trop l'alcool et un test a confirmé qu'il avait trop bu. Son permis lui a été retiré.

Plus tard dans la nuit, vers 4h du matin, une patrouille a remarqué une voiture qui roulait en zigzags dans la Grand-Rue de Hobscheid, près de la frontière belge, dans l'ouest du Luxembourg. Là encore, le conducteur a été arrêté et contrôlé. Il était largement ivre et son permis de conduire lui a été confisqué.

(L'essentiel)