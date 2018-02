Un vent glacial sur le pays durant plusieurs jours

De -8°C à -6°C dès la fin de soirée, ce dimanche, et jusqu'à -10°C à l'abri du vent ce lundi matin. Malgré la présence d'un soleil généreux et l'absence du moindre nuage, il va faire très froid au Luxembourg dans les prochaines heures et durant plusieurs jours, comme l'a confirmé MeteoLux dans son dernier bulletin publié, ce dimanche à 14h.

Préparez -vous donc à vous lever un peu plus tôt pour dégivrer votre véhicule avant de prendre la route en début de semaine, sans oublier de vous habiller très chaudement.

Car même si, officiellement, le thermomètre ne devrait pas descendre sous les -10°C, la température ressentie risque d'être encore plus négative en raison de la vitesse du vent (entre 40 et 65 km/h). Des conditions climatiques semblables sont attendues tout au long de cette dernière semaine de février et première semaine de mars.

