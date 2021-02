Il n'y a jamais eu autant de décès depuis 1976

Le Statec avait déjà livré quelques tendances pour l'année 2020, marquée par la pandémie de Covid, en décembre et janvier, sans avoir encore pris en compte les chiffres de décembre 2020. Dans son dernier communiqué de ce mercredi, l'institut des statistiques dresse finalement un bilan noir.

Toutes causes de décès confondues, 4 649 personnes sont mortes au Luxembourg en 2020. Il s'agit du nombre le plus élevé jamais enregistré depuis plus de 40 ans, indique le Statec. Il faut remonter à 1976 pour retrouver un nombre de morts presque aussi élevé en un an (4 507 décès).

10% des décès

Même si les décès dus au Covid ne représentent que 10% des morts de 2020 et 13% à partir de la mi-mars, ils ont clairement influencé la courbe. Entre le 13 mars, jour du premier décès dû au Covid et décembre, 3 787 décès ont été comptabilisés par le Statec, ce qui équivaut à 437 décès supplémentaires par rapport à 2019 et 515 décès de plus par rapport à 2018. Ce chiffre «coïncide en grande partie avec les 501 décès officiellement dus au Covid», note l'institut des statistiques.

De plus, une surmortalité a été observée pour les mois d'avril, novembre et décembre, soit pendant les deux vagues de l'épidémie. En novembre, le Statec a enregistré 149 décès supplémentaires par rapport à la moyenne 2018/2019 (+39,1%) et 145 décès en plus par rapport à la moyenne 2018/2019 (+38,9%) en décembre.

Les hommes touchés davantage

Pour rappel, la surmortalité a touché davantage les hommes. Une surmortalité «très élevée» a été constatée par le Statec entre le 23 et le 29 novembre. Chez les femmes, la surmortalité est restée «modérée» avec une hausse de la courbe pour le mois de décembre.

Le Statec, qui a fait une comparaison avec les années précédentes, a relevé une hausse du nombre de morts en 2020 au Luxembourg de 8,5% par rapport à 2019 et de 7,7% par rapport à 2018.

(mm/L'essentiel)