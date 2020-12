La taxe qui fera grimper le prix des carburants reportée

Le gouvernement prévoyait d'introduire, au 1er janvier 2021, une taxe CO2 qui doit augmenter graduellement d'année en année. Cette taxe doit rendre le litre d'essence et de diesel plus cher de 5 centimes dès son entrée en vigueur. Or, les députés ont discuté ce lundi un amendement gouvernemental au projet de budget en cours d'élaboration, pour repousser l'introduction de cette taxe de trois mois, au 1er avril.

En effet, la loi prévoit que les activités couvertes par un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre soient exemptées de la taxe CO2. Jusqu'à présent, il était envisagé que les entreprises payent la taxe et qu'elle leur soit remboursée. Ce qui leur faisait sortir de grosses sommes d'argent et attendre des mois le remboursement. Pour faire plus simple, il a été décidé que les produits énergétiques utilisés dans les activités concernées soient taxés à un taux zéro.

Une modification qui nécessite des changements informatiques importants au sein des services du gouvernement, d'où le report de la taxe CO2 de trois mois. La mesure avait déjà été reportée en début d'année, alors qu'elle devait dans un premier temps entrer en vigueur au 1er mars. L'augmentation du prix des carburants, qui interviendra le 1er avril prochain, doit être compensée par un crédit d'impôt de 96 euros pour les salariés, pensionnés, indépendants et chômeurs. L'allocation de vie chère doit en outre augmenter de 10%.

