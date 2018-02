Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

The Charlatans

La patience des fans aura finalement été récompensée. Groupe phare de la scène indie-pop des années 90, The Charlatans vont se produire pour la première fois en plus de 25 ans de carrière, dimanche, au Grand-Duché, sur la scène de l’Atelier. En avril dernier, le groupe de Tim Burgess sortait «Different Days», 13e album au casting impressionnant, puisque Paul Weller, Kurt Wagner, Stephen Morris, Anton Newcombe ou Johnny Marr y participent. Et The Charlatans de prouver à nouveau qu’ils n’avaient pas perdu l’inspiration, à l’image des mélodiques «Different Days» et «Plastic Machinery».

Dimanche, 20h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 30 euros.

#Neverland

«Dans une des scènes, Peter Pan casse son téléphone portable et c’est un drame. C’est à cela qu’on réalise que la pièce se déroule ici et maintenant», raconte Tiago, 14 ans, qui interprète ce célèbre garçon qui ne veut pas grandir. Ce week-end, 37 élèves, venus de quatre lycées (LTC, LTB, Lënster Lycée et LAML) revisitent l’histoire de Peter Pan avec la pièce «#Neverland». Dans cette version contemporaine, le pays imaginaire devient le monde virtuel où se connectent les jeunes. Le spectacle est réalisé dans le cadre du projet ID des Rotondes. L’enjeu est d’impliquer les adolescents dans la création. Ils jouent, dansent et rappent, mais se sont aussi occupés des costumes, ont contribué aux textes et apporté leurs idées.

Samedi, à 19h, et dimanche, à 17h, aux Rotondes, à Bonnevoie.

Booba Live Showcase

Le patron du rap français, dont le neuvième album «Trône» est paru en décembre dernier, est de retour au Luxembourg pour un showcase exceptionnel.

Vendredi, 23h, au White Luxembourg, à Foetz.

Entrée: 30 euros (en prévente).

Les motos anciennes se dévoilent

Les amateurs de belles cylindrées à deux roues seront ravis de découvrir la nouvelle exposition au Conservatoire national de véhicules historiques, à Diekirch. Des modèles de 1907 à 1977 sont présentés jusqu'au 10 juin prochain. Le conservatoire est ouvert de 10h à 18h, samedi et dimanche.

Soraia Ramos Live Showcase

Sœur de Lisandro Cuxi, vainqueur de «The Voice» en France l’an dernier, Soraia Ramos est une chanteuse confirmée, dont les hits kizomba sont nombreux

Demain, 23h, au Lenox Club, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 15 euros.

Les enfants ont leur cavalcade

Une pluie de confettis et de bonbons s’annonce pour dimanche dans les rues de Kayl et de Tétange, pour la cavalcade des enfants. Le départ se fera à 14h30, rue Notre-Dame, à Kayl. L’arrivée est à 17h30, à la Schungfabrik.

(es/L'essentiel)