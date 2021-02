Le chômage en hausse de 20,5% sur un an

Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 20,5% sur un an, selon des chiffres publiés par l'Adem, ce lundi matin. Sur un mois en revanche, le taux de chômage reste stable à 6,4%. Une proportion qui varie très peu depuis août. Le chiffre total des demandeurs d'emploi s'établit à 19 882, auxquels il convient d'ajouter un peu plus de 4 000 non résidents.

Au mois de janvier, 2 700 résidents ont dû s'inscrire à l'Adem. C'est 182 personnes de moins (6,3%) par rapport à janvier 2020. L'Adem explique la hausse du chômage surtout par une baisse du nombre de personnes qui retrouvent un emploi, plutôt que par le nombre de nouveaux chômeurs. Difficile en ces temps de crise de trouver un boulot, en somme.

Le chômage longue durée en forte hausse

Un phénomène qui s'illustre au niveau du nombre de postes vacants déclarés. Le mois dernier, les employeurs ont déclaré 2 792 postes à l'Adem. Soit une baisse spectaculaire de 36,6% par rapport à janvier 2020, qui était à un niveau record. Toutefois, le mois dernier, le nombre de nouveaux postes est reparti légèrement à la hausse par rapport à novembre et décembre. Au total, l'Adem a compté 6 582 emplois disponibles au 31 janvier 2021, 4,8% de plus que fin décembre et 17,8% de moins qu'un an plus tôt.

En outre, d'après les chiffres de l'organisme, le chômage longue durée, 12 mois et plus sans activité, est celui qui progresse le plus avec une hausse de 37,4% sur un an, pour arriver à 7 044 demandeurs d'emploi. Les chômeurs de 45 ans et plus sont les plus nombreux parmi les inscrits (8 025), devant les 30-44 ans (7 740) et les moins de 30 ans (4 117). Mais c'est parmi les 30-44 ans et les moins de 30 ans que le chômage progresse le plus vite (+24,4% et +23,9%, contre +15,8% pour les plus âgés).

(L'essentiel)