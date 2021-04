Le Luxembourg vu du ciel depuis Flight Simulator

Prendre l'avion est devenu une forme de luxe depuis le début de la pandémie du Covid-19, mais la réalité virtuelle peut, malgré tout, continuer à nous proposer cette forme d'évasion au-delà de 17 000 pieds (plus de 5 km de haut). C'est un lecteur de L'essentiel qui a nous a mis la puce à l'oreille via notre onglet Mobile Reporter et le résultat en vaut largement le détour tant les images sont criantes de réalisme.

Bien s'équiper pour obtenir un tel résultat!



Pour utiliser tout le potentiel de ce jeu de simulation aérienne, il est indispensable de pouvoir compter sur un ordinateur puissant.



Environ 150 GB de mémoire vive et une connexion Internet rapide seront très utiles et si vous désirez vous éclater sans souci, voici ce dont vous avez besoin:

- processeur AMD Ryzen 7 Pro 2700X ou Core i7-9800X

- 32 gigaoctets de RAM

- 8 gigaoctets de RAM vidéo

- carte graphique Radeon VII ou Nvidia RTX2080



Au niveau du prix, on parle d'une somme à quatre chiffres.



Le célèbre logiciel de simulation de vol «Flight Simulator», lancé initialement en... 1982 et devenu très populaire sur PC au milieu des années 90, existe toujours et il a proposé, en début de semaine, une mise-à-jour mondiale de simulations incluant des paysages bien connus en France, en Belgique, aux Pays-Bas et... au Luxembourg!

La France n'est pas en reste non plus

Sur de superbes images en qualité 4K à découvrir sur la console de jeu de Microsoft XBox, personne ne restera insensible quand il découvrira la Johan Cruyff Arena à Amsterdam, plusieurs cathédrales à Bruxelles ou à Tournai, un palais de justice sans échafaudage à Bruxelles, le champ de bataille de Waterloo, en Belgique, et puis soudainement, le château de Vianden au nord du Grand-Duché et moins attendu, le Centre national sportif et culturel (d'Coque) situé au Kirchberg à Luxembourg-Ville.

Les amateurs du genre se laisseront alors facilement emportés sur des images aussi belles que spectaculaires avec l'ossuaire de Douaumont dans le département français de la Meuse, la cathédrale de Strasbourg, le château du Haut-Koenigsbourg, la Tour Eiffel ou encore l'Arc de Triomphe à Paris.

(fl/L'essentiel)