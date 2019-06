L'alimentation reste onéreuse au Luxembourg

Faire ses courses au Luxembourg revient cher, comparativement aux autres pays européens. Une étude publiée ce jeudi par Eurostat révèle en effet que le Luxembourg est le deuxième pays le plus onéreux pour les produits alimentaires et les boissons sans alcool. Les prix sont 25% plus élevés que dans la moyenne de l’UE.

Seul le Danemark propose des prix encore plus élevés (30%), tandis que l’Autriche se classe à égalité avec le Luxembourg. En bas de l’échelle se trouvent la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie, avec des prix à chaque fois environ 30% inférieurs à la moyenne européenne.

Au Luxembourg, les produits de base sont chers. C’est notamment le cas de la viande (un prix supérieur de 42% à la moyenne), mais aussi des laitages et œufs (31%), ainsi que du pain et des céréales (27%). Sans surprise, les boissons alcoolisées et le tabac coûtent moins cher qu’ailleurs, respectivement 7% et 15% moins cher que la moyenne.

(jg/L'essentiel)