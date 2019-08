Les élèves de l’ISL sont déjà de retour à l'école

«Je me sens plutôt confiant pour cette nouvelle année scolaire. J’ai fais de bons résultats l’an dernier, mais je tiens à mieux faire. Surtout en mathématiques», a lancé Quentin, 12 ans et en 7e, d’un ton bien déterminé, ce mercredi matin. Tout comme le jeune garçon, ils étaient 1 381 élèves des enseignements fondamental (618) et secondaire (763) à enfiler leurs cartables et reprendre les cours à l’International School of Luxembourg.

Leurs camarades des autres établissements sont eux attendus en classe seulement à partir du 16 septembre prochain.Dans les couloirs du bâtiment résonnaient déjà quelques notes de musique. Pour garantir un accueil dans la meilleure des humeurs, quelques professeurs ont sorti leurs instruments pour créer une bonne ambiance. Cette année, l’école internationale compte 195 nouveaux élèves.

Parmi eux, le petit Matteo, 4 ans. «Il se réjouit de se faire de nouveaux amis et d’apprendre à parler l’anglais. Mais il est surtout excité pour les cours de tennis», commente le papa de Matteo, Emmanuel. Les parents des écoliers étaient eux aussi de la partie. Ils se sont renseignés auprès des différents stands d’information sur les activités parascolaires. Mais aussi d’autres projets menés par l’ISL. Plus loin, Ian, 17 ans, en 12e, regrette que ses années de lycée touchent à leur fin. «C’est ma dernière année, donc je me sens un peu anxieux pour la masse de travail qui m’attend. Les années sont passées tellement vite. Je vais en profiter tant que je suis encore ici», confesse celui qui dit devoir faire des efforts en «maths et physique».

(Ana Martins / L'essentiel)