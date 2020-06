Arrêtés en flagrant délit dans un magasin de jouets

Deux hommes qui étaient en train de cambrioler un magasin de jouets dans le quartier de Bonnevoie à Luxembourg, dans la nuit de lundi à mardi, ont été interpellés en flagrant délit, indique la police.

Les forces de l'ordre avaient été alertées de l’effraction et sur le fait que les suspects étaient encore sur place. Plusieurs patrouilles se sont rendues sur les lieux, et ont trouvé les deux voleurs qui se cachaient, explique la police. Les biens volés, des outils et des stupéfiants ont été saisis lors de la fouille corporelle.

Sur ordre du procureur, les deux hommes ont été arrêtés et se sont vu notifier une date de procès par le juge d'instruction, ce mardi après-midi. Les biens volés ont été restitués à leur propriétaire. Les outils utilisés et les stupéfiants ont été confisqués.

(L'essentiel)